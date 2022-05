Sportfreunde Stiller

Liebe Sportfreund:innen, liebe Hunger-Stiller:innen, liebe Gourmets! Vermehrt und mit Recht fragen sich die Musikliebhaber unserer Töne: Was brodelt denn da in den Töpfen der Band, die für uns Jahrelang nichts gekocht hat?

Es war still um und in uns. Nun knistert der Ofen wieder. Wir haben gefunden, was wir Jahrelang gesucht oder eben nicht gesucht haben. Schließlich sind sie wieder da, die Rezepte für ein feines Süppchen, für einen vegetarischen Braten, für einen wuchtigen Keulenschmaus, einen knackigen Salat und dort noch für ein lecker Desert. Dieses Menü wächst und gart und dampft und brät im Safte. Und das Ergebnis wird auch bei einer Live-Show präsentiert. Oder bei mehreren. Da ist die Suppenkelle eine E-Gitarre, die Küchenmaschinenturbine ein Bass und aus den Eimern und Pfannen schallen Beats und Rhythmen. Wer sich dies ins Ohr gießen und ins Auge schütten will, der komme doch bitte und bringe Hunger mit, denn im Magen pumpen die tiefe Töne. Wir stille(r)n dann.

Santé und Bon Appetit, die drei Fünf-Sterne-Freunde