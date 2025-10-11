Sportliche Morgenwanderung - 4-Hügel-Tour Bad Mergentheim

Am Samstag den 11.Oktober 2025 findet im Rahmen der Taubertäler Wandertage eine Morgenwanderung für sportliche Frühaufsteher mit dem Schwäbischen Albverein statt.

Hierbei kann beim Erwachen der Natur die körperliche Fitness beim sportlichen Wandern trainiert werden. Es besteht die Gelegenheit zu einer Wandertour von Bad Mergentheim durch den Unteren Bürgerwald über das Naturschutzgebiet mit Muschelkalkformation nach Edelfingen. Von dort geht es weiter hinauf zur Edelfinger Hütte auf dem Geinhartsberg und über den Eulenberg hinüber zur ehemaligen Ketterburg auf dem Ketterberg. Hier erfolgt der Rückweg zum Ausgangspunkt nach Bad Mergentheim. Die Wanderung erfolgt auf vielen Waldwegen mit herrlichen Impressionen der herbstlichen Laubfärbung. Auf den Höhen ergeben sich weitläufige Blicke auf Bad Mergentheim sowie das Taubertal. Auf Teilstrecken wandern wir phasenweise entlang der Alten Grenze zwischen Baden und Württemberg sowie des Deutschen Ordens.

Die Tourlänge beträgt 16km mit 460 Höhenmetern, die Wanderzeit 4-5 Stunden incl. kurzen Pausen. Abkürzen auf der Strecke ist möglich. Auf dem Geinhartsberg bietet sich während der Pause die Möglichkeit eines Rucksackvespers.

Die Wanderung startet um 08:00 am Marktplatz in Bad Mergentheim. Interessierte und sportliche motivierte Teilnehmer jeglichen Alters sollten sich vorab beim Wanderführer anmelden. Festes Schuhwerk, ggf. Wanderstöcke sowie Kondition sind Voraussetzung.

Weitere Informationen sowie Anmeldung bei Stefan Sambeth unter Tel: 07931 42028 oder s.sambeth.sav@freenet.de

Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben, Spenden für die Vereinskasse werden gerne entgegengenommen.