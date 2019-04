Sportmanagement Deutschland-Cup 2019

Zum ersten Mal richtet die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn die mittlerweile 13. Auflage des Sportmanagement Deutschland-Cups aus und darf sich somit auf Sportmanagement-Studierende aus ganz Deutschland freuen. Im Vordergrund stehen dabei das Networking, der Fußball und natürlich der Spaß! Einer der Hauptprogrammpunkte des Events, ist das Fußballturnier auf dem Rasenplatz des Heilbronner Frankenstadions am 25. Mai ! Die Teilnehmermannschaften der verschiedenen Hochschulen und Universitäten spielen hierbei um den begehrten Sieg des Wanderpokals, über dessen Triumph seit 2005 jährlich gewetteifert wird. Zuschauer können sich also auf spannende Spiele am runden Leder gefasst machen! Neben dem Platz wird für das leibliche Wohl und zusätzliches Entertainment ebenfalls bestens gesorgt sein, zumal der Eintritt für das Turnier kostenfrei ist.