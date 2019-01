SpoWi Fasching 2019

Moin, moin ihr alten Lachsbrötchen und salzigen Makrelen!

Am 17.01.2019 läuft unser Schiff in den altbekannten Tübinger Hafen ein. Zu Ehren aller, die seit langer Zeit mal wieder Landgang haben, feiern wir eine feuchtfröhliche Sause im Club27, zu der auch ihr alle hiermit eingeladen seid.

Das Motto der diesjährigen Tanzveranstaltung lautet: Unter Wasser und über Wasser.

Also, packt eure Speedo und Schwimmbrille ein, pustet eure Schwimmflügel auf, schnappt euch das Haifisch- oder Tuna Lovegood-Kostüm eurer Mitbewohnerin oder funktioniert Opis alten Fischerhut zu einem Piratenkostüm um. Wer wohnt nochmal in einer Ananas ganz tief im Meer?

Hauptsache ist, ihr markiert euch in eurem Logbuch den 17.01.2019 und helft uns die freudige Nachricht zu verbreiten - ob als Flaschenpost oder in Form von Morsezeichen ist uns egal! Hauptsache ihr kommt in Schwärmen und macht den Club27 zu einem Hafen der Glückseligkeit!

Poseidons Pforten öffnen um 22:00 Uhr.

So wie das Wasser den Fluss hinab, wird auch der Alkohol in rauen Mengen fließen. Wir begrüßen alle gestrandeten Matrosen und Matrosinnen zu Beginn mit einem Welcome-Shot, allerdings nur solange der Vorrat reicht.

Also, wie jeder gute Angler weiß: der frühe Vogel fängt den Wurm, und den braucht man bekanntlich zum Angeln.

Ihr Lieben, spread the love!

Zur musikalischen Unterstützung wird DJ Goodkidsash und Daniele Casaro an Board sein und mit ein bisschen Glück können wir am Abend auch den bezaubernden Klängen unserer allseits beliebten Band Santiano lauschen.