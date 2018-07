Sprachberatung

Im Herbst-/Winterprogramm 2018/2019 der vhs Bad Mergentheim werden zahlreiche Sprachkurse angeboten. Welcher Kurs ist der richtige für mich? Bei der Auswahl helfen Ihnen am Mittwoch, den 12. September, die Kursleitenden und Mitarbeiterinnen der Volkshochschule.

Für die Auswahl der richtigen Kursstufe eines Sprachkurses für Wieder- oder Quereinsteiger stehen erfahrene Dozentinnen und Dozenten beratend zur Verfügung. Interessierte können auch Einsicht in die verwendeten Lehrwerke nehmen oder einen kleinen Einstufungstest zur Selbsteinschätzung in Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch - gerne auch am PC - absolvieren.