Sprachentreff am Goethe-Institut

Sie möchten gerne wieder öfter Ihre Sprachkenntnisse anwenden? Beim Sprachentreff können Sie sich ausprobieren und sich in entspannter Atmosphäre unterhalten.

Nebenbei können Sie Menschen aus anderen Kulturen kennenlernen, denn auch die Kursteilnehmenden des Goethe-Instituts sind zum Sprachentreff eingeladen.

Sie haben Lust jemanden aus Schwäbisch Hall kennenzulernen oder interessieren sich für das Tandem-Programm? Beim Sprachentreff können Sie beides – mit Einheimischen Deutsch sprechen und sich über das Sprachtandem informieren. Vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, direkt eine*n Tandempartner*in zu finden – ganz ohne Vermittlung.

Auf jedem Tisch liegt ein Zettel, der Ihnen zeigt, in welcher Sprache an dem Tisch gesprochen wird. Sie können sich also einfach an einen Sprachentisch setzen und sich mit einer Person in der Landessprache unterhalten.

Beim Sprachentreff haben Sie die Möglichkeit, sich z.B. auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch zu unterhalten! Gerne können Sie auch einen neuen Sprachentisch etablieren. Außerdem können Sie den Sprachentreff auch als ersten Treffpunkt für eine Tandem-Partnerschaft nutzen.