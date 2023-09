Sprechen vor der Gruppe: gelassen bleiben und überzeugend präsentieren

Ihr nächster Vortrag, Ihre nächste Präsentation oder Ihr nächstes Referat soll ein voller Erfolg werden. Sie werden es genießen, dass alle Augen erwartungsvoll auf Sie gerichtet sind. Denn Sie sind sich sicher, dass Sie nichts Falsches sagen werden, Ihnen kein kritischer Kommentar etwas anhaben kann und Ihre Stimme klar und fest sein wird. Der theoretische Teil am Vormittag bietet eine gute Grundlage für den praktischen Teil am Nachmittag. Auf Wunsch können Sie eine eigene Präsentation mitbringen. Für alle anderen gibt es eine bunte Auswahl an Themen, die keine Vorkenntnisse erfordern.