Sprechen & Zuhören – Ansbach, eine lebenswerte Stadt?

Was macht für Dich eine lebenswerte Stadt aus? Welche Rolle spielen dabei z. B. Individualverkehr und ÖPNV? Wie wichtig ist Dir kulturelle Vielfalt und Klimaschutz? Wie sieht für dich ein lebenswertes Ansbach aus?

Sprechen verbindet, Zuhören verändert. Das vom Verein „Mehr Demokratie"" entwickelte Dialogformat „Sprechen & Zuhören"" möchte Menschen unterschiedlichster Meinungen und Überzeugungen miteinander ins Gespräch bringen. Es schafft Raum für Austausch, bei dem niemand überzeugt werden muss. Einen Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um persönliches Erleben zu teilen und Perspektiven von anderen zu hören: ohne Unterbrechung, ohne Bewertung, dafür mit Neugier und Respekt.