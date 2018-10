Lohnt sich ein Auftrag im Ausland für meinen Betrieb? Wie finde ich Kunden oder Lieferanten im Ausland? Welche Förderungen der Europäischen Union kann ich erhalten? Was muss ich in Frankreich oder in der Schweiz beachten? Diese und viele weitere Fragen beantworten die Außenwirtschaftsexperten von Handwerk International Baden-Württemberg am Sprechtag Ausland und Export der Handwerkskammer Heilbronn-Franken. Sowohl Einsteiger wie auch Exportprofis erhalten hier wichtige Informationen.

Der nächste Sprechtag findet am Mittwoch, 14. November 2018 bei der Handwerkskammer in Heilbronn statt. Der kostenlose Beratungstermin hat eine Dauer von circa zwei bis drei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Beate Hönnige, Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Telefon: 07131 791-171, E-Mail: Beate.Hoennige@hwk-heilbronn.de