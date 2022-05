Supreme Quenns

All hail the Queens! Wo man auch an hinschaut, es erwartet uns geballte Frauenpower: hinter den Turntables, vor und hinter der Bar, auf dem Dancefloor, alles dreht sich in dieser Nacht um unsere Queens!

Wie nicht anders zu erwarten ist selbstverständlich VAL mit einem Überraschungsgast im Mainfloor am Start, Afrobeats von ELEX & AKZ gibt es nicht nur für die Ladies im zweiten Floor. Und Supreme wäre nicht Supreme, wenn wir nicht das ein oder andere Goodie speziell für unsere Queens am Start hätten. Watch out!

MAINFLOOR: VAL & TBA

AFROFLOOR: AFROBEATS by ELEX & AKZ