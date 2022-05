MAINFLOOR: ASTRO & LEROK / BLACKBOX: GIORG

Pretty Boiii ASTRO schwebt aus Berlin ein, dazu LEROK als absolut verdienter Gewinner des Supreme Newcomer DJ Contest, einer der längsten Sommertage garniert mit einer kurzen, aber intensiven Nacht, elektronische Beats in der Blackbox von GIORG, frischer Wind auf der Terrasse mit einem kühlen Moscow Mule, summer 22 here we come!