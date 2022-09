Sprichwörtern auf der Spur

Referent: Schlossteam

Vom Hornberger schießen und anderen Ereignissen

Im täglichen Sprachgebrauch haben Redewendungen ihren festen Platz. Manche Sprichwörter klingen dabei sehr modern: Ihren Ursprung haben sie häufig in der antiken Mythologie oder in der Bibel. Viele Redewendungen waren sicherlich bereits den Menschen am Hofe bekannt oder sie prägten Sprichwörter. Der Rundgang „macht Interessierten den Hof“ und stellt Redensarten vor, die „ins Schloss passen“ – so informativ wie vergnüglich.