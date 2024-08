Der Förderverein lädt am Samstag, 7. September 2024 zum Festabend "20 Jahre Förderverein Klösterle" ein. Dabei wird auf zwei Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit des Fördervereins zurück geblickt. Am Sonntag, 8. September 2024 sind im Klösterle die Türen von 1130 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches, interessantes Programm. Details unter dem Eintrag am Sonntag, 8. September 2024.