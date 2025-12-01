Springflut. Wenn nicht jetzt ...

Der plötzliche Sprung in etwas Neues scheint lange vorbereitet und geschieht doch unvermittelt. Warum nicht Schritt für Schritt?

Verhaften im vertrauten Kokon oder ausbrechen – woher kommen Mut und Vertrauen in das Unbekannte? Braucht es den Sprung ins Ungewisse, damit ich mich entfalten kann? 9 Frauen zwischen 21 und 83 Jahren finden sich auf einer Reise; das Meer - unberechenbar wie das Leben.

Sie setzen ihre Erlebnisse gemeinsam in Szenen, warten, werden überrascht, wagen Veränderungen, brechen ein, fliegen, fallen, finden sich neu. Sich verwandelnde Blickwinkel und literarische Impulse öffnen sich für den spannenden Prozess einer biografischen Stückentwicklung, die Themen werden in choreographischen Bildern erlebbar. Wohin ein Sprung führt, weiß man erst, wenn man springt ...