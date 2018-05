Spuren hinterlassen

Viele Menschen tragen sich mit dem Gedanken, mit einem Teil ihres Besitzes eine gemeinnützige Sache zu unterstützen. Was ist im Rahmen eines Testaments dafür zu tun? Was ist der Unterschied zwischen Erbschaft und Vermächtnis? Und wie verhält es sich mit der Erbschaftssteuer? Diese und weitere Fragen beantwortet Dr. Hans Hammann, Fachanwalt für Erbrecht, Reutlingen, an Hand von zahlreichen alltäglichen und gut verständlichen Beispielen. Eine Kooperation mit Netz e.V. Bangladesh.