Spurenleser Kinderworkshop

In diesem Kurs wollen wir auf die kleinen und großen Details achten, die unsere Wege kreuzen. Ob vom Insekt oder Wildtier, alles ist spannend und hat da draußen seinen Platz. Als Spurenleser werden wir lernen, wie wir uns im Wald bewegen und Spuren finden und lesen. Das ist meist gar nicht so einfach! Anhand unserer Spuren werden wir versuchen zu verstehen, wie das Tier lebt und welche Geschichten dahinter stecken könnten. Taucht mit mir ein in die Welt der Spuren und werdet Spurenleser!

Bitte mitbringen: Proviant, ggf. alte funktionierende Kamera, wetterangepasste Kleidung, die schmutzig werden darf!