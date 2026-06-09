Spurensuche - Ungarischer Bolero

Herbert Schuch & Gülru Ensari Klavier.

Klavier zu vier Händen: Heute werden das Ehepaar Herbert Schuch und Gülru Ensari die berühmten Ungarischen Tänze von Brahms aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Brahms hatte sich beim Tanz Nr. 5 z.B. bei einem Csárdás von Béla Kéler bedient. Auf der Suche nach dem Ungarischen in der Musik haben Béla Bar-tók und später György Kurtág Entscheidendes geleistet. Der erste Teil wartet aber auch mit einigen Überraschungen auf: mit Kurtágs interaktivem Sprachkurs für das Publikum – der einzige weltweit mit Live-Klaviermusik!

Gülru Ensari wird nebenbei auch ihre Qualitäten als Sängerin unter Beweis stellen. Nach der Pause dann zwei unterschiedliche Meilensteine der Musikgeschichte: Schuberts wunderschöne Fantasie f-Moll D940 und das von Ravel komponierte, wohl berühmteste Crescendo der Musikgeschichte, eingedampft auf 88 Tasten. –– Seit 2006 ist Herbert Schuch mit dem Hohenloher Kultursommer verbunden und unser Publikum hat seine Karriere gewissermaßen live begleitet: es wird Auftritt Nummer 15 sein für den Ausnahme-Pianisten beim Hohenloher Kultursommer.

Konzert #43