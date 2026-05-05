Square City Stompers

Jung, dynamisch und voller Begeisterung. Diese drei Attribute passen perfekt zu der Ausstrahlung dieser Swingband. Dieses Ensemble zeigt eindeutig, dass Jazz kein veraltetes Museumsstück aus vergangenen Tagen der Musikgeschichte, sondern vielmehr eine der stimmungsvollsten und bewegtesten Musikrichtungen ist, die auf keiner guten Party fehlen darf! Heiße Rhythmen, perlendes Klavierspiel, tanzende Kontrabasslinien und ein traditioneller Saxophon-Sound, der sich mit dem sentimentalen Klang einer Klarinette abwechselt, bilden das instrumentale Fundament dieser Formation. Präsentiert werden euch die Shows von der erfahrenen Sängerin Seyda Sibel, die das Publikum mit ihren kraftvoll swingenden Versen und liebevollen Balladen mitzureißen vermag! Seyda Sibel (voc) Carl Krämer (sax, clar) Tobias Altripp (p) Moritz Koser (c-bass) Johannes Hamm (dr)