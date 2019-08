Square Dance Open House

Square Dance, das ist pure Bewegungsfreude in Gemeinschaft und fordert und fördert gleichzeitig Koordinationsfähigkeit und Konzentration. Die Choreographie des Square Dance wird ständig spontan durch den Caller neu entwickelt und "zugerufen". So ist jeder Tanz neu und interessant. Um Square Dance anzufangen braucht man weder tänzerische Vorkenntnisse noch Englischkenntnisse. Als uramerikanisches Hobby begeistert es Jung und Alt: Singles, Paare und auch Kinder. Wer also ein ungezwungenes Hobby sucht, ohne Wettbewerbe oder Leistungsdruck, der ist hier gut aufgehoben. Der Verein tanzt jeden Sonntagnachmittag im d.a.i.

In deutscher und englischer Sprache