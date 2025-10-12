Square Dance für alle

alle schauen immer gerne zu - warum nicht mal selbst ausprobieren?

bis

Haus der Vereine Schwäbisch Hall Am Schuppach 7, 74523 Schwäbisch Hall

Square Dance ist eine besondere Art zu tanzen: Vier Paare beginnen im Quadrat. Ein Caller ruft ihnen in rascher Folge Figuren zu, die die Tanzenden sofort ausführen.

Dabei entstehen die verschiedensten Formationen. Aber am Ende muss der Caller die Paare wieder zusammenbringen.

Die Musik dazu reicht von Country & Western über Schlager und Hits bis zu Rock und Pop. Die Figuren werden nach und nach gelernt. Einzige Voraussetzung ist, flott gehen zu können im Takt der Musik. Also warum nicht mal versuchen? Gelegenheit zum unverbindlichen Ausprobieren – allein oder mit Partner(in)

Info

Haus der Vereine Schwäbisch Hall Am Schuppach 7, 74523 Schwäbisch Hall
Sport & Bewegung
bis
Google Kalender - Square Dance für alle - 2025-10-12 17:30:00 Google Yahoo Kalender - Square Dance für alle - 2025-10-12 17:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Square Dance für alle - 2025-10-12 17:30:00 Outlook iCalendar - Square Dance für alle - 2025-10-12 17:30:00 ical

Tags