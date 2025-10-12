Square Dance für alle

Square Dance ist eine besondere Art zu tanzen: Vier Paare beginnen im Quadrat. Ein Caller ruft ihnen in rascher Folge Figuren zu, die die Tanzenden sofort ausführen.

Dabei entstehen die verschiedensten Formationen. Aber am Ende muss der Caller die Paare wieder zusammenbringen.

Die Musik dazu reicht von Country & Western über Schlager und Hits bis zu Rock und Pop. Die Figuren werden nach und nach gelernt. Einzige Voraussetzung ist, flott gehen zu können im Takt der Musik. Also warum nicht mal versuchen? Gelegenheit zum unverbindlichen Ausprobieren – allein oder mit Partner(in)