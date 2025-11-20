Die Dinner Show ist zum vierten Mal zurück!

Auch in diesem Jahr wird Sie das Event im November und Dezember 2025 mit kulinarischer und darstellender Kunst beglücken. Im atmosphärischen Ambiente des Festzeltes wird hier eine grandiose Show zum Besten gegeben. Verpassen Sie nicht dieses Highlight zum Jahresende.

Körperkunst, Humor, Musik und grandioses Essen sorgen für ein rundum phänomenales Ereignis im Showpalast Tübingen. Gekrönt wird das Ganze von fulminanten Kostümen und einem spektakulären Lichterspiel.

2022 debütierte der Showpalast Tübingen. Ins Leben gerufen wurde die Dinner Show von Michael Sperlich. Aus einer Artistenfamilie stammend war ihm die Liebe zur Show quasi in die Wiege gelegt. 2000 gründete er den Zirkus Relaxx, aus dem mit den Jahren die Produktionsfirma Relaxx entsprungen ist, deren Leiter er ist. Diese veranstaltet unter anderem den Reutlinger Weihnachtscircus. Mit dem Showpalast Tübingen – Die Dinner Show wurde ein neues Terrain ergründet, das in seiner Einfachheit trügen mag. Denn was an die Tradition von „Brot & Spiele“ erinnert, ist eigentlich ein ausgeklügeltes Zusammenspiel von Leidenschaft, Kreativität und Liebe zum Detail. Erleben Sie einen Abend voller bunter Überraschungen.