SSIO ist zurück – und er will alles oder nix. Ein Jahrzehnt im King-of-Rap-Status ist ihm offenbar noch nicht genug. Mit neuem Album (noch vor GTA VI), Schmuck so golden wie das Haupthaar von Donald Trump und einem Burberry-Jogger aus Velours kehrt der freshste Kabuli 2025 für "Die erste Tour nach Corona"-Tour auf die Bühnen von Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück.

Wer SSIO in den letzten zehn Jahren einmal live gesehen hat, weiß, was ihn erwartet: ein bis obenhin mit Kopfnicker-Tracks vollgestopfter Katalog von einem der krassesten Live-Rapper des Landes – oder wie SSIO auf seiner neuen Single sagt: "Dein Signing sieht meine Live-Show und lernt wie’n Azubi." Nicht umsonst sind die Live-Shows von SSIO seit jeher immer ruckzuck ausverkauft. Also besser ranhalten!

Ein Selbstbewusstsein, das sich SSIO durchaus leisten kann. Schon mit dem Mixtape "Spezial Material" lieferte er 2012 auf Spätneunziger-Beats einen selbstironischen Gegenentwurf zum klischeebehafteten Straßenrap-Standard – und setzte diesen Siegeszug mit Alben wie "BB.UM.SS.N",

"0,9" oder "Messios" fort: drei Top-Ten-Einstiege und ein paar Mal Gold inklusive.

Aus gutem Grund. Denn tatsächlich ist und bleibt es schwer, einen Künstler zu finden, der es wie SSIO schafft, Wortwitz, Persönlichkeit, Humor, Authentizität und außergewöhnliche Rap-Skills zu einem derart runden Gesamtpaket zu schnüren – und damit allen Trends zum Trotz relevant zu bleiben.

Ein Blick auf die FYP deines Vertrauens reicht, um zu checken: SSIO ist dort nach wie vor Dauergast – mit Mash-ups, Remixen oder seinen eigenen Songs. Ganz ohne neues Release oder auf Viralität getrimmten Sound, sondern mit straightem Rap über Betäubungsmittelverkauf, die Vorzüge von Erwerbstätigkeit im Bereich Erwachsenenunterhaltung, exzessiven Fast-Food-Konsum und Verkehrswidrigkeiten in sehr teuren Sportwagen – zwischen Bonn-Tannenbusch und Bangkok.