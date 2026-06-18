Städtische Musikschule Esslingen: Vocal Night

Es ist wieder soweit, auch dieses Jahr heißt es: Bühne frei für junge Gesangstalente im Kabarett der Galgenstricke.

Die Städtischen Musikschule Esslingen lädt am Montag, den 27. Juli 2026 um 19.30 Uhr, zur Vocal Night ein. Schüler:innen der Gesangsklassen präsentieren ein vielseitiges Programm an bekannten Pop-Songs, bewegenden Film- und Musicalhits sowie stilvollen Jazz-Arrangements. Neben den verschiedenen Auftrittsmöglichkeiten an der Musikschule freuen sich die Schüler:innen auf die besondere, fast magische Atmosphäre im Gewölbekeller des Kabaretts der Galgenstricke, wo sie mit professionellen Playbacks und zum Teil live am Klavier begleitet werden.

Die Vocal Night ist nicht nur ein Konzert, sondern auch ein lebendiges Zeugnis der engagierten musikalischen Nachwuchsarbeit der Musikschule Esslingen. Der Eintritt ist frei – Musikliebhaber:innen sind herzlich eingeladen, sich von der Vielfalt und Ausdruckskraft junger Stimmen verzaubern zu lassen. Spenden erbeten.