Zum Auftakt des Festivals gibt Stéphane Melchior-Durand Einblick in die Entstehung der Graphic Novel „Das magische Messer“ (Carlsen Verlag), der Comicadaption zum zweiten Band der „His Dark Material“-Trilogie von Philip Pullman.

Der Zeichner Thomas Gilbert hat dazu fantastische Bilder erschaffen, die alle Leser*innen sofort in die Geschichte hineinziehen. Barbara Stoll liest Auszüge auf Deutsch in der Übersetzung von Ulrich Pröfrock.

Eine Veranstaltung Stadtbibliothek Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem IF Stuttgart.