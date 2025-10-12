Stöbern, Schmökern, Schnäppchen finden

Beim großen Bücherflohmarkt warten Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendliteratur, Hörbücher, CDs und DVDs sowie Gesellschaftsspiele auf alle Schnäppchenjäger.

Die gespendeten und aus dem Bibliotheksbestand ausgemusterten Medien gibt es zu kleinen Preisen. Der Erlös kommt den Projekten des Fördervereins der Stadtbibliothek zugute.

Termin für die Annahme von Buchspenden: Fr., 19.09.25, 13 – 16 Uhr / Garage der Fahrbibliothek am K3, Sülmermühlstraße

Kooperation: Stadtbibliothek Heilbronn und „Lesen – Hören - Wissen“ – Freundeskreis der Stadtbibliothek Heilbronn e.V.