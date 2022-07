The Dukes of the Desert are back... und wenn Deine Band zu 66,6% aus Ex-Mitgliedern der stilprägendsten Formation des (nahezu) gleichnamigen Genres besteht, dann – aber wirklich nur dann – darfst Du ihr diesen Namen verpassen:

Hier ist sie nun also, die neueste, vollkommen epische "Supergroup" in Sachen Stoner und Desert Rock, die sich neben Schlagzeuger Ryan Gut aus gleich zwei Original- und Gründungsmitgliedern der legendären KYUSS zusammensetzt! Brant Bjork, der "Lord of Coolness" höchstpersönlich (der neben KYUSS ebenfalls bei FU MANCHU spielte und zudem eine mehr als ansehnliche Solokarriere vorzuweisen hat) und sein "Wüsten-Vibe" treffen auf den mächtigen "Rex Everything" a.k.a. Nick Oliveri (bei ihm sind's "formerly" noch die QUEENS OF THE STONE AGE, außerdem MONDO GENERATOR sowie die DWARVES) und dessen Punk-Attitüde, und das ergibt dann in der Summe maximal authentischen Stoner Rock der "ganz alten Schule".

Ihr aktuelles und nunmehr bereits drittes Album mit dem Titel "Totally..." jedenfalls stellt nach Aussagen der Künstler selbst eine "Backyard Party of Heavy Blues, Psych Rock, Stoner Jams and classic Low Desert Punk" dar, gemeinsam huldigen sie darauf ihren allerfrühesten und ebenso wichtigen musikalischen Inspirationsquellen wie etwa BLUE ÖYSTER CULT, KISS, BLUE CHEER, BLACK FLAG, THE STOOGES sowie den MC5, und zudem absolviert Greg Hetson von den CIRCLE JERKS noch einen Gastauftritt.

