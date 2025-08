Theater einmal anders erleben! Bei dem neuen Kultur-Format „Stück für Stück – das Öhringer Theater-Tasting“ steht die Kunstform Theater und Schauspiel im Mittelpunkt.

An außergewöhnlichen Orten präsentieren in Öhringen verschiedene Theatergruppen ihr Können in kurzen, halbstündigen Ausschnitten.

Das Publikum wird an ungewöhnliche und einzigartige Orte der Stadt entführt und genießt dort die Vielfalt des Theaters. Das Besondere an diesem Format ist, dass bis zu vier verschiedene Stücke „probiert“ werden können um so einen Vorgeschmack auf die Theaterkunst der teilnehmenden Gruppen zu bekommen.

Ob Drama, Komödie oder Musical - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Tauchen Sie ein in die Welt des Theaters und lassen Sie sich von der Kreativität und Leidenschaft der Schauspielenden begeistern.

Guten Appetit und viel Vergnügen bei „Stück für Stück - das Öhringer Theater-Tasting”!