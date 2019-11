Im stimmungsvollen Hof der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall singen am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr die St. Georgs Chorknaben Ulm. Um 15 Uhr leitet die Themenführung „Die Weihnachtsgeschichte in den Bildern der Alten Meister“ kleine und große Besucher zu den Motiven rund um die Darstellung der Geburt Jesu Christi in den Werken in der Ausstellung.