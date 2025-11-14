Der Elternbeirat des Dr.-Jürgen-Rau-Kindergarten in Niederstetten lädt zum alljährlichen St. Martins-Umzug ein.

Nach dem Gottesdienst in der kath. Kirche St. Johannes Evangelist sehen wir die Geschichte von St. Martin als kleines Schauspiel auf dem Schulhof und anschließend beginnt der Umzug durchs Städtle, begleitet von der Jugendfeuerwehr und der Vorbachtaler Musikanten-Jugend. Nach dem Umzug gibt es an der Schule Punsch, Glühwein und Saitenwürstchen.

Bitte an Kleingeld und eine Tasse denken (200-250 ml !)