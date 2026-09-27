St. Martins-Umzug

Treffpunkt Parkplatz hinter der Volksbank Flein.
Beiträge:
Kindergarten Kelterstraße
Schülerinnen und Schüler der St. Veit-Schule
Musikverein
Pferd und Reiter
Kath. Gemeindeteam Flein
Info
Flein 74223 Flein
Kinder & Familie
der Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus
-
Flein 74223 Flein
Treffpunkt Parkplatz hinter der Volksbank Flein.
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Kath. Gemeindeteam Flein
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