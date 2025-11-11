St.Martins Umzug in Filderstadt

Sankt Martins Umzug in Bernhausen: „Gerne mit Laterne!“

Am Dienstag, 11. November 2025, findet in Filderstadt-Bernhausen der traditionelle Sankt Martins Umzug der katholischen Gesamtkirchengemeinde Filderstadt statt. Treffpunkt ist um 17:30 Uhr auf dem Kirchplatz der katholischen Kirche St. Stephanus, Johannesstraße 44. Wir hören die Geschichte des heiligen Martin und singen klassische Laterne- und Martinslieder. Unter dem Motto „Gerne mit Laterne!“ ziehen Kinder, Familien und Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit ihren Laternen durch das Wohngebiet – der Weg ist rollstuhl- und kinderwagengerecht gestaltet.

Im Anschluss lädt der Elternbeirat der Kita St. Stephanus zu einem gemütlichen Ausklang mit Punsch und kleinen Leckereien auf dem Kirchplatz ein.

