Die heutige Staatskapelle Halle gibt es - genau genommen - erst seit 2006. Doch so jung wie es scheint, ist das Orchester gar nicht.

Es entstand vor 19 Jahren als Zusammenschluss des Philharmonischen Staatsorchesters und des Opern-Orchesters Halle, deren Traditionen natürlich viel weiter zurückreichen, bis ins 19. Jahrhundert.

Seit der Fusion zählt die Staatskapelle Halle zu den größten Orchestern Deutschlands. Unter der Leitung ihres fabelhaften Generalmusikdirektors und Chefdirigenten Fabrice Bollon hat sie mit spannenden Projekten und einer ersten gemeinsamen CD-Aufnahme auch überregional Aufmerksamkeit erlangt und genießt mittlerweile einen exzellenten Ruf in der Musikwelt.

Den genießt auch der Pianist Joseph Moog, der neben einer Grammy-Nominierung noch weitere große internationale Preise eingeheimst hat, darunter einen Gramophone Classical Music Award und zwei internationale Classic Music Awards. Keine Frage: Der Solopart von Beethovens fünften und letzten Klavierkonzert ist bei ihm in den allerbesten Händen!