Staatsministerin Annette Widmann-Mauz

Annette Widmann-Mauz, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte für Integration, stellt in ihrem Vortrag die gesamtgesellschaftliche Aufgabe des Miteinander Redens vor.

Brücken bauen, Begegnungsräume schaffen – in einem zunehmend polarisierten Gesellschaftsklima ist es wichtig, dass Menschen wieder verstärkt in den Dialog treten. Ob unterschiedliche Herkünfte, ein anderes Aussehen oder verschiedene Religionen: Nur wer bereit ist, miteinander zu reden, kann Trennendes überwinden und Gemeinsamkeiten entdecken. Beispielhaft dafür stehen viele Initiativen wie das von der Integrationsbeauftragten des Bundes geförderte Projekt „Shalom Aleikum" des Zentralrats der Juden in Deutschland. So entsteht Zusammenhalt in einem Land, in dem Vielfalt schon längst Realität ist. Wie diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe konkret gelingen kann, darüber berichtet die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte für Integration, Annette Widmann-Mauz in ihrem Vortrag.

Eine Veranstaltung in der Reihe „1945 damals und heute: 75 Jahre nach der NS-Diktatur und dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten in Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.