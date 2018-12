Orchesterkonzert des Staatsorchester Rheinische Philharmonie (SRP) mit Sharon Kam an der Klarinette unter der Leitung von Garry Walker. Durch ihre zahlreichen Aufnahmen hat Sharon Kam bewiesen, dass sie in der Klassik bis zur Moderne und auch im Jazz zu Hause ist. Konzerteinführung um 19:20 Uhr.

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie (SRP) mit Sitz in Koblenz ist eines der drei Sinfonieorchester des Landes Rheinland-Pfalz. Die Wurzeln des traditionsreichen Klangkörpers reichen zurück bis ins Jahr 1654. Das SRP gibt im In- und Ausland Sinfoniekonzerte. Es ist außerdem zuständig für die Musiktheater-Produktionen des Theaters Koblenz. Chefdirigent ist der Schotte Garry Walker.

Sharon Kam, in Israel geboren, gab im Alter von 16 Jahren ihr Orchesterdebüt mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta. Von Isaac Stern gefördert, absolvierte die Juilliard School, wo sie bei Charles Neidich studierte. 1992 gewann sie den Internationalen ARD Wettbewerb in München und arbeitet seitdem mit den bedeutendsten Orchestern in den USA, Europa und Japan. Durch ihre zahlreichen Aufnahmen hat Sharon Kam bewiesen, dass sie in der Klassik bis zur Moderne und auch im Jazz zu Hause ist.

Garry Walker ist ständiger Gastdirigent beim Royal Philharmonic Orchestra und erster Gastdirigent beim Royal Scottish National Orchestra. Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Konzerteinführung: 19:20 Uhr

George Gershwin: Ein Amerikaner in ParisAaron Copland: KlarinettenkonzertArtie Shaw: Concerto for ClarinetLeonard Bernstein: Three Dance Episodes (from On the town)Duke Ellington: Harlem