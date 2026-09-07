Staatsorchester Stuttgart: 1. Sinfoniekonzert

Werke von Unsuk Chin, Edward Elgar und Richard Strauss

Unsuk Chin Frontispiece for Orchestra

Edward Elgar Cellokonzert e-Moll op. 85

Richard Strauss Ein Heldenleben op. 40

In seinem Antrittskonzert als Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart präsentiert Nicholas Carter eine der schillerndsten Tondichtungen von Richard Strauss: Ein Heldenleben. In diesem monumental besetzten Werk beschreibt Strauss mit seiner einzigartigen Klangsinnlichkeit die Kämpfe und Siege eines Helden, den er durchaus autobiografisch verstanden hat. Mehr als 30 Eigenzitate ließ der damals 34-Jährige selbstbewusst in seine Tondichtung einfließen. Seine eigenen hartnäckigen Kritiker porträtiert er als „des Helden Widersacher“. Seine Ehefrau, die Sängerin Pauline de Ahna, erscheint in Gestalt der Solo Violine als „des Helden Gefährtin“, mit der der Held am Ende der Dichtung der Welt den Rücken kehrt. In eine ganz andere Sphäre entführt das Cellokonzert des britischen Komponisten Edward Elgar. Den Solopart dieses von Sehnsucht und Melancholie durchdrungenen, tiefsinnigen Konzerts übernimmt Kian Soltani, einer der gefragtesten Cellisten seiner Generation, der erstmals beim Staatsorchester Stuttgart zu Gast ist. Ihm voran geht das Stück Frontispiece der südkoreanischen Komponistin Unsuk Chin, in dem verschiedene Elemente aus bedeutenden Werken der Orchesterliteratur zu einer neuen, faszinierenden Klangsprache vereint werden.