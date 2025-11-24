Staatsorchester Stuttgart: 2. Sinfoniekonzert

Ein 25-jähriger Himmelsstürmer, der mit unbändiger Selbstsicherheit sowohl die Sinnenfreuden des Lebens als auch die Transzendenz nach dem Tod musikalisch erfahrbar macht: Das war Richard Strauss. Mit seinen Tondichtungen Don Juan und Tod und Verklärung mischte er um 1890 die Musikwelt auf. Seine spätromantischen Klanggemälde lösten beim Publikum gleichermaßen Begeisterung wie Bestürzung aus. Ein Vierteljahrhundert später schrieb Franz Kafka seinen bahnbrechenden Roman Der Process. Die dortige bizarr-beklemmende Atmosphäre fängt Ivan Dankos Komposition Process musikalisch ein. Dazu trägt die bewusst kafkaeske Auswahl der Soloinstrumente unseres Composer in Focus bei, nämlich Oboe, Wagnertuba und Cembalo. Nach der erfolgreichen Prager Uraufführung 2024 zu Kafkas 100. Todestag ist Dankos Process in Stuttgart als deutsche Erstaufführung zu erleben. Mozarts Adagio und Fuge KV 546 ist in diesem Programm das Bindeglied zwischen Strauss’ und Dankos metaphysischen Fragestellungen.

Werke von Richard Strauss, Ivan Danko und Wolfgang Amadeus Mozart

Richard Strauss Don Juan. Tondichtung op. 20

Ivan Danko (Composer in Focus) Process für Oboe, Wagnertuba, Cembalo und Streichorchester

Deutsche Erstaufführung

Wolfgang Amadeus Mozart Adagio und Fuge c-Moll KV 546

Richard Strauss Tod und Verklärung. Tondichtung op. 24