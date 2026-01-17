Staatsorchester Stuttgart: 4. Kammerkonzert - Zwischen Moldau und Spree

Dieses Kammerkonzert spannt einen großen Bogen vom Barock über die Wiener Klassik bis zur tschechischen Moderne. Jan Dismas Zelenka und Johann Friedrich Fasch waren Altersgenossen von Johann Sebastian Bach. Zelenka stammte aus Böhmen und wirkte am sächsischen Hof in Dresden, der Thüringer Fasch war zwischenzeitlich kurz in Prag tätig. Ludwig van Beethoven komponierte seine Cellosonate g-Moll in Berlin und widmete sie König Friedrich Wilhelm II. von Preußen. Die letzten beiden Werke des Programms führen wieder nach Tschechien. Leoš Janáčeks Pohádka erzählt in rhapsodischem Ton das russische Märchen vom Zarensohn Iwan und der Prinzessin Marja. Bohuslav Martinů studierte zunächst in Prag und wechselte 1923 nach Paris. Dort sog er die musikalischen Einflüsse in sich auf: den Esprit der Groupe des Six, die formale Strenge Igor Strawinskys und die Lässigkeit des Jazz.

Werke von Jan Dismas Zelenka, Ludwig van Beethoven, Johann Friedrich Fasch, Leoš Janáček und Bohuslav Martinů

Jan Dismas Zelenka Triosonate F-Dur ZWV 181 Nr. 5

Ludwig van Beethoven Cellosonate g-Moll op. 5 Nr. 2

Johann Friedrich Fasch Sonate F-Dur für zwei Oboen und zwei Fagotte FaWV N:F1

Leoš Janáček Pohádka für Violoncello und Klavier

Bohuslav Martinů Sextett für Bläser und Klavier H 174