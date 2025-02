Arvo Pärt

»My Heart‘s in the Highlands« für Countertenor und Orgel

»L‘abbé Agathon« für Sopran, 4 Bratschen und 4 Violoncelli

Erkki-Sven Tüür

»Action Passion Illusion« für Streichorchester

Giovanni Battista Pergolesi

»Stabat Mater« für Sopran, Alt und Streicher

Julia Lezhneva Sopran

Valer Sabadus Countertenor

Stuttgarter Kammerorchester

Viel zu früh verstarb der eine, mit einem langen Leben gesegnet ist der andere. Im südlichen Neapel wirkte der eine, hoch droben in Estland lebt der andere. Giovanni Battista Pergolesi, der europäische Superstar des Barock, und Arvo Pärt, der weltweit verehrte Komponist der Stille und Zeitlosigkeit – über Jahrhunderte und Längengrade hinweg begegnen sie sich in diesem Konzert. Beide verleihen einer tief empfundenen Spiritualität klingenden Ausdruck. Pergolesis berühmtes »Stabat Mater« nach der mittelalterlichen Hymne über die Muttergottes unter dem Kreuz erzählt eine dramatische Geschichte über Schmerz und Trauer, Trost und Hoffnung. Pärts Gesänge »My Heart’s in the Highlands« nach dem schottischen Dichter Robert Burns und »L’abbé Agathon« nach einer spätantiken Legende handeln von Sehnsucht und Verlust, Rettung und Hingabe.

Das Stuttgarter Kammerorchester hat den Abend exklusiv für das Forum am Schlosspark entwickelt. Mit Julia Lezhneva und Valer Sabadus steht dabei eine Traumbesetzung auf der Bühne. Die junge Sopranistin, geboren auf der Insel Sachalin und von Marc Minkowski für die Salzburger Festspiele entdeckt, wird von der New York Times für ihre »engelsgleiche« Stimme gepriesen. In der Riege der weltbesten Countertenöre singt der rumänisch-deutsche Valer Sabadus mit seiner androgynen und glasklaren Stimme.