Der Verein Bayerisches Eisenbahnmuseum e. V. veranstaltet das 2. Nördlinger Eisenbahnfest und ermöglicht damit seinen Besuchern zu erleben, wie der Eisenbahnbetrieb in vergangenen Zeiten funktionierte. An diesen Tagen werden zusätzlich zum umfangreichen Programm auf dem Gelände noch Dampfzugfahrten nach Donauwörth, Harburg und Gunzenhausen (vom Nördlinger Bahnhof startend) angeboten. Außerdem werden an allen Tagen Gastsonderzüge nach Nördlingen kommen.

Neben einer großen Fahrzeugschau werden auch verschiedene Dampfloks auf der Drehscheibe vorgestellt. Es besteht die Möglichkeit einen Ehrenlokfüherschein auf der Dampflok zu erwerben. Zusätzlich werden Führerstandsmitfahrten auf einer Diesellok, fachkundige Führungen, eine Modellbahnbörse und Modellbahnschau angeboten.

Parkhinweis

Es ist zu beachten, dass im Nahbereich des Museums keine Parkmöglichkeiten bestehen. Es wird daher dringend gebeten im Parkhaus beim Bahnhof bzw. am Parkplatz „Deininger Tor" zu parken.

Die Veranstaltung ist auch für Kinder unter 12 Jahren geeignet.