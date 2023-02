Stadt des Südens, Stadt des Wassers, koloniale Stadt: Hinter den Kulissen von New Orleans

Im Rahmen der d.a.i.-New Orleans Reise und unserer Ausstellung „A Joyful Noise“

Hybrid-Vortrag von Nadine Klopfer, Ludwig-Maximilians-Universität München. New Orleans wird oft als außergewöhnliche, nahezu exzentrische (un-)amerikanische Stadt beschrieben. Das Essen, die Musik, die Architektur und die legendäre Feierlaune der Stadt am Mississippi sind Publikumsmagneten, die werbewirksam vermarktet werden, aber doch auch Teil einer lebhaften und vielfältigen lokalen Kultur sind. Welche historischen Entwicklungen trugen zu ihrer Entstehung bei? Der Vortrag führt ein in die Vergangenheit einer Stadt, die von ihrer ungewöhnlichen Kolonialgeschichte, ihrer Lage am Wasser und ihrer Rolle im Sklavenhandel zutiefst geprägt ist und erlaubt so einen Blick hinter die Kulissen des New Orleans exceptionalism.

Nadine Klopfer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich nordamerikanische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kulturgeschichte der USA und Kanadas im 19. und 20. Jahrhundert sowie Stadtgeschichte. Für das 43. Kollegjahr 2022/23 wurde Klopfer als Junior Fellow an das Historische Kolleg in München berufen.

In deutscher Sprache

Ort: d.a.i. Saal und d.a.i.-Livestream via www.dai-tuebingen.de/klopfer

Eintritt: frei