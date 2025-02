Stadt.Entdecker werden!

Außen an der Marienkirche sieht man viele fabelhafte Wesen aus Stein. Sie sitzen an Fenstern, Türen, am Dach und auf den Wänden. Wir erkunden, welche Aufgaben sie haben und was sie bedeuten. Zurück im Heimatmuseum gehen wir auf die Suche nach weiteren fabelhaften Wesen von der Marienkirche. Anschließend darf jedes Kind eine eigene fabelhafte Maske gestalten.

Die Historischen Museen Reutlingen zeigen viele Objekte, die von der spannenden Geschichte der Stadt erzählen. Aber auch in der Stadt selbst gibt es noch viel zu entdecken: Geht mit uns als Stadt.Entdecker auf Erkundungstour in die Innenstadt und ins Heimatmuseum, um danach selbst bei einer Kreativaktion aktiv zu werden!

Für Kinder zwischen 7 und 10 Jahre zur selbständigen Teilnahme - Begleitung durch Museumspädagogin und Museumsaufsicht.

Programm: 45. min. Stadtlauf, 30 min. Museumstour, 45 min. Kreativzeit.

Anmeldung erforderlich unter Tel. 07121 / 303 - 2867 oder - 2050.

Die Kosten betragen 5 Euro pro Kind. Bitte an wetterangepasste Kleidung denken!

Treffpunkt: Heimatmuseum Reutlingen (Oberamteistr. 22)