Stadt im Überfluss: „Astgabel Galgenstadl im Maillepark“ Galgenstricke mit Bergwacht Esslingen (Dauer ca. 60 Minuten)

„ ASTGABEL GALGENSTADL“

Open Stage Kleinkunst mit der Bergwacht auf den Großbaum!

Im Rahmen des Esslinger Festivals „STADT IM ÜBERFLUSS“

Veranstalter: KABARETT DER GALGENSTRICKE

erfreulicherweise in Zusammenarbeit mit der BERGWACHT Esslingen!

Sonntag, 29. September 2024, EINTRITT FREI

14.30 << bis 15:30 Uhr, Maille Park unterm Baum Die Zukunftsübung für den Klimawandel! Fluss im Überfluss! Wenn der Fluss überfließt, die Esslinger Theater absaufen, müssen wir zurück auf die Bäume! Kleinkunsttalente im Überfluss singen, dichten, zaubern auf einem Maille Baum. Die Esslinger Bergwacht seilt uns am Galgenstrick hinauf in die Äste. Erich Koslowski moderiert die Gäste! Klappstühle, Campingstühle oder Decken mitbringen, unter den Baum hocken und hoch gucken! Auch ein Vorgeschmack für die Galgenstadl Open Stage im Überfluss um 18:00 Uhr im „Kabarett der Galgenstricke“, Webergasse 9. Zum Lachen in den Keller!!! Eintritt: 14,99 Euro