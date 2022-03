Stadt, Land, Genuss... Zusammen:wachsen

In wöchentlich stattfindenden Proben werden unter professioneller Anleitung eigene Stücke zu unterschiedlichen Themen erarbeitet. Ihre aktuellen Eigenproduktionen präsentieren zwei unserer Spielclubs an einem gemeinsamen Abend.

Ob an der Essensausgabe der Kantine, beim Cocktail in der Strandbar, in der schmuddeligen Pommesbude um die Ecke oder in Omas gemütlicher Küche - überall begegnen sich Menschen und teilen einen Moment miteinander:

Ein Lächeln bei der Bestellung „Pommes rot-weiß“, eine Erinnerung an das Lieblingsessen der Kindheit, eine Urlaubsgeschichte von einer dubiosen südkoreanischen Küche mit dem besten Essen aller Zeiten, den Geruch von Gewürzen aus der alten Heimat.

Wenn der Moment vorüber ist, gehen sie weiter – der Backpacker zum nächsten Reiseziel, die Foodbloggerin zum nächsten Motiv, die Putzfrau zur Nachtschicht, die Schwangere zu den sauren Gurken – bis eine neue Begegnung neue Geschichten erzählt.

Spielleitung: Anke Marx

Assistenz: Elea Wolf

zusammen:wachsen [t͡suˈzamənˌvaksn̩]

Bedeutungen:

[1] Lebewesen: so Zellen bilden, dass ein gemeinsames Ganzes entsteht

[2] sich immer weiter nähern/näherkommen und mit der Zeit vereinen/vereinigen

Wachsen ist ein ziemlich aufwändiger Vorgang. Während ein kleiner Samen mit viel Licht, Mineralien und Wasser zu einem großen Baum heranwächst, wachsen wir Menschen nicht nur physisch, sondern auch persönlich stetig an etwas, über etwas hinaus, oder in verschiedenen Konstellationen zusammen, auch wenn es manchmal völlig unklar scheint, in welche Richtung wir uns eigentlich entwickeln. Auf dieser theatralen Forschungsreise wollen wir gemeinsam herausfinden, was uns selbst zusammenhält und was uns zusammenwachsen lässt.

Spielleitung: Tobias Rapp, Elias Krischke

Assistenz: Elea Wolf