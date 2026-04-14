Stadt – Land – Sehnsucht. Idyllische Ansichten in Kunst und Alltagskultur aus dem Südwesten

Die Ausstellung zeigt, wie Stadt und Landschaft im Südwesten im 20. Jahrhundert dargestellt, idealisiert und als Bilder von Heimat und Sehnsucht geprägt wurden. Kunstwerke treffen auf Alltagsobjekte wie Postkarten, Keramik und Tourismusplakate und machen sichtbar, wie sich diese Motive im kollektiven Gedächtnis verankern. Ergänzt durch zentrale Positionen der südwestdeutschen Landschaftsmalerei eröffnet die Ausstellung unterschiedliche Perspektiven auf Region, Identität und Bildkultur.