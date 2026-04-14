Stadt – Land – Sehnsucht. Idyllische Ansichten in Kunst und Alltagskultur aus dem Südwesten

Museum im Kleihues-Bau Stuttgarter Strasse 93, 70806 Kornwestheim

Die Ausstellung zeigt, wie Stadt und Landschaft im Südwesten im 20. Jahrhundert dargestellt, idealisiert und als Bilder von Heimat und Sehnsucht geprägt wurden. Kunstwerke treffen auf Alltagsobjekte wie Postkarten, Keramik und Tourismusplakate und machen sichtbar, wie sich diese Motive im kollektiven Gedächtnis verankern. Ergänzt durch zentrale Positionen der südwestdeutschen Landschaftsmalerei eröffnet die Ausstellung unterschiedliche Perspektiven auf Region, Identität und Bildkultur.

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Museum im Kleihues-Bau Stuttgarter Strasse 93, 70806 Kornwestheim
Kunst & Ausstellungen
07154-202-7401
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Google Kalender - Stadt – Land – Sehnsucht. Idyllische Ansichten in Kunst und Alltagskultur aus dem Südwesten - 2026-06-06 08:00:00 Google Yahoo Kalender - Stadt – Land – Sehnsucht. Idyllische Ansichten in Kunst und Alltagskultur aus dem Südwesten - 2026-06-06 08:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Stadt – Land – Sehnsucht. Idyllische Ansichten in Kunst und Alltagskultur aus dem Südwesten - 2026-06-06 08:00:00 Outlook iCalendar - Stadt – Land – Sehnsucht. Idyllische Ansichten in Kunst und Alltagskultur aus dem Südwesten - 2026-06-06 08:00:00 ical

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