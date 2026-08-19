Jedes Jahr im September heißt es in ganz Deutschland „Stadt Land Spielt!“. An 444 Standorten wird im Rahmen dieses Non-Profit-Projekts am Wochenende 19./20. September landauf, landab gespielt. Brettspiele zahlreicher Verlage kommen auf den Tisch. Auch die Stadtbibliothek Böblingen und der Spieleverein Böblingen FsF e.V. sind dabei.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldng ist nicht notwendig. Für alle Altersklassen ist etwas dabei.