Gemeinsam neue Brettspiele kennenlernen, spielen und Spaß haben. Das alles ist möglich im Rahmen der Veranstaltung „Stadt-Land-Spielt!“

Bei diesem Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel in der Gesellschaft wird jährlich ein ganzes Wochenende dem Spielen gewidmet. Ob Brettspiel, Kartenspiel oder Würfelspiel – Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen kommen an einer Vielzahl von Standorten zusammen, um gemeinsam einen oder auch zwei spielerische Tage zu verbringen. Im Rahmen der Veranstaltung können die Teilnehmenden Brettspiele kennenlernen und gemeinsam spielen. Zusätzlich gibt es eine Spiele-Rallye, bei der auf die Teilnehmenden kleine Giveaways warten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Altersgruppen kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Die Veranstaltung findet im Rahmen einer Kooperation des Jugendhauses Maximal und der Stadt- und Kurbücherei Bad Rappenau statt.