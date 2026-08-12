Stadt-Land-Spielt!

Zum Tag des Gesellschaftsspiels laden wir herzlich ein, gemeinsam in die Welt von Brett- und Kartenspielen einzutauchen.

Dich erwartet eine breite Auswahl an Spielen: von Klassikern bis zu neuen Titeln, von schnellen Runden bis zu Spielen, bei denen man kurz vergisst, wie spät es eigentlich ist. Egal, ob du Regeln im Schlaf erklären kannst oder eher nach dem Motto „Ich lern das unterwegs“ spielst – du bist willkommen. Bei Bedarf helfen wir beim Einstieg, erklären Abläufe und bringen Gruppen zusammen.

Komm allein, mit Freund*innen oder Familie vorbei und spiel einfach mit.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Stadtbücherei in der MAG.