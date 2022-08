Die Kunstvermittlung des Kunstmuseum Reutlingen richtet ihren Blick auf die Kunst im öffentlichen Raum. Im Rahmen des Projekts Stadt. Raum. Kunst! laden verschiedene Veranstaltungsformate zum Entdecken der Kunstwerke ein. Gemeinsam schauen wir uns die Werke in der Reutlinger Innenstadt an und regen gleichzeitig einen Dialog über Kunst im öffentlichen Raum und eine Auseinandersetzung mit dem Stadtraum im Allgemeinen an.

Der Grieshaber-Spaziergang lädt dazu ein, sich diesem bekannten Reutlinger Künstler zu nähern. Wir begeben uns auf den Weg zu HAP Grieshaber und gehen gemeinsam vom ehemaligen Wohnhaus des Künstlers an der Achalm über verschiedene Stationen zum Kunstmuseum Reutlingen I Spendhaus. Unterwegs gibt es verschiedene Aktionen und Impulse.

Infos / Anmeldung: Kerstin Rilling, Kunstvermittlung, 07121/303-5716, kerstin.rilling@reutlingen.de

Zum Schutz unserer Besucher*innen und Mitarbeiter*innen empfehlen wir, im Kunstmuseum weiterhin eine Maske zu tragen und ausreichend Abstand zu anderen Personen einzuhalten. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch HIER über die tagesaktuellen Vorgaben.

Die Veranstaltung wird gefördert durch die Landesstelle für Museen Baden-Württemberg.

Grieshaber-Haus, Hap-Grieshaber-Weg, 72800 Eningen