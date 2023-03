Stadt. Raum. Kunst!

Die Kunstvermittlung des Kunstmuseum Reutlingen richtet ihren Blick auf die Kunst im öffentlichen Raum. Gemeinsam schauen wir uns die Werke in der Reutlinger Innenstadt an und regen gleichzeitig einen Dialog über Kunst im öffentlichen Raum und eine Auseinandersetzung mit dem Stadtraum im Allgemeinen an

Am Montag, 17. April steht der Sturmbock von HAP Grieshaber im Mittelpunkt. Er befindet sich im Rathaus und wird doch von der Öffentlichkeit kaum gesehen. Grieshaber hat in den 12 Meter langen Baumstamm Episoden aus der Reutlinger Stadtgeschichte geschnitten.

Keine Anmeldung notwendig.