Stadt-Wein-Genuss - die Offene Weinprobe in der Esslinger Vinothek am Markt

Endlich sind sie wieder möglich, die beliebten Weinproben und -führungen in Esslingen. Mit „Stadt-Wein-Genuss“ bietet die Weingärtnergenossenschaft Esslingen eG, in Kooperation mit der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH, eine offene 3er Weinprobe für Einzelpersonen oder Kleingruppen an. Spontan, unkompliziert und kompakt - entführen die Fachberater der Vinothek am Markt am Sa 04.09. (10:30 Uhr bis 11:30 Uhr) in die Welt der ausgezeichneten Esslinger Tropfen. Zu Beginn wird mit einem leckeren Glas Sekt oder esecco angestoßen, gefolgt von zwei sorgfältig ausgewählten Weinen. Wenn dann noch der Blick zur Esslinger Burg oder die Steillagen schweift und die Geschichte des Esslinger Weins erzählt wird, bleiben keine Wünsche mehr offen.

Weitere Termine: Samstag 18.09., 02.10., 16.10.

Preis: 19,00€ p.P.

Die Tickets sind online beim Esslinger Stadtmarketing (https://www.esslingen-marketing.de/einzelfuehrungen), in der Stadtinformation am Marktplatz 16 oder direkt in der Vinothek am Markt am Marktplatz 25, sowie im Onlineshop der Weingärtnergenossenschaft www.esslinger-wein-shop.de erhältlich

Eine vorherige verbindliche Anmeldung wird dringend empfohlen

Aktuelle Öffnungszeiten der Stadtinformation sind: Mo. bis Fr. von 10-17 Uhr, Sa. von 10-16 Uhr. Telefon (07 11) 39 69 39–69, Fax (07 11) 39 69 39–39, info@esslingen-marketing.de, www.esslingen-marketing.de